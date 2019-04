Relateret indhold Aktieordbog

Ingredienskoncernen Chr. Hansen blev straffet af investorerne onsdag, hvor et skuffende sæt regnskabstal resulterede i, at aktien fik skåret 6,2 mia. kr. af markedsværdien i dagens handel.



Aktien drattede 6,8 pct. til 639 kr., i kølvandet af at det danske selskab onsdag morgen præsenterede et regnskab for andet kvartal, der ikke levede helt op til markedets forventninger, samtidig med at Chr. Hansen også dæmpede prognosen for den organiske vækst i divisionen Natural Colors.



Ingredienskoncernen kom ud af andet kvartal af sit skæve regnskabsår 2018/19 med et resultat af primær drift, EBIT, før særlige poster på 78,8 mio. euro ud af en omsætning 283,7 mio. kr.



Til sammenligning havde analytikerne set frem til en omsætning på 288 mio. euro og et EBIT før særlige poster på 81 mio. euro, viser estimater indsamlet af selskabet selv. I samme periode året før var omsætningen på 263,7 mio. euro, og der var et overskud på driften på 71,2 mio. euro.



Chr. Hansen fastholdt dog sine overordnede forventninger til helåret om en organisk salgsvækst på mellem 9 og 11 pct. og en driftsmargin, EBIT-margin, på omkring 29,5 pct. for hele koncernen.



Det skete, på trods af selskabet måtte nedjustere forventningerne til den organiske vækst i farvedivisionen, Natural Colors, til 5-7 pct. fra tidligere 6-9 pct.



