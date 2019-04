Den danske vindmølleproducent Vestas og selskabets to største vestlige rivaler, Siemens Gamesa og amerikanske General Electric, måtte alle gå fra en stor kinesisk vindauktion med bøjet nakke.



Et udbud om verdens største vindprojekt på samlet 6 gigawatt (GW) endte nemlig med at blive delt mellem fem kinesiske producenter, så Vestas, Siemens Gamesa og GE måtte gå tomhændet hjem.



Det skriver branchemediet Recharge News.



/ritzau/FINANS