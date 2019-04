Axcel sælger dansk it-selskab for 3,7 mia. kr.

Kapitalfonden Axcel meddeler at der er indgået en milliardaftale om salget af it-selskabet EG. Beløbet for EG løber op i 3,7 mia. kr. Køberen er den amerikanske kapitalfond Francisco Partners.



"Transaktionens gennemførelse vil indebære et skifte af kontrollen over AX IV EG Holding III ApS med de mulige konsekvenser for de af AX IV EG Holding III ApS udstedte obligationer, der fremgår af obligationssvilkårene. De udestående obligationer forventes fuldt indfriet," hedder det i meddelelsen.



Salget er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse.