Genmab-partner sætter gang i nyt fase 3-studie med Darzalex

Biotekselskabet Genmabs amerikanske partner, Janssen, har planer om at starte et nyt fase 3-studie med en kombination af Darzalex i en subkutan version og kræftmidlet Revlimid, der også går under betegnelsen lenalidomide.



Det skriver Genmab i en meddelelse onsdag eftermiddag, hvori det fremgår, at studiet ventes at starte i løbet af første halvår af 2019.



I studiet vil Janssen sammenligne kombinationen af de to midler med brugen af Revlimid alene til vedligeholdende behandling af nyligt diagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, der er MRD-positive efter førstebehandling med stamcelletransplantation.



MRD, der også kendes som Minimal Residual Disease, er navnet på de små mængder af skjulte kræftceller, der er tilbage hos patienten, og som er blandt hovedårsagerne til, at kræftpatienter får tilbagefald. Er patienten MRD-negativ, ses det, som indikation af at patienten er sygdomsfri.



Det primære endepunkt for studiet er, at patienterne i løbet af et år går fra at være MRD-positive til at være MRD-negative, oplyser Genmab i meddelelsen.



"Vi er glade for at se Janssens fortsatte engagement i at evaluere brugen af Daratumumab (Darzalex, red.) i en bred vifte af kombinationer. Vi håber, at studiet vil levere evidens for Daratumumabs potentiale til at give en fordel til patienter med knoglemarvskræft ud over standardbehandlingerne i vedligeholdelsesfasen," siger Jan van de Winkel, der er administrerende direktør hos Genmab, i meddelelsen.



Ritzau Finans