Pandora-forhandler melder om vigende salg

Den amerikanske smykkekæde og Pandora-forhandler Signet Jewelers kom ud af fjerde kvartal af 2018/19 med resultater på linje med analytikerforventningerne, selv om salget af Pandora-smykker gik tilbage.



Det fremgår af regnskabsmeddelelsen.



Pandora er kun nævnt en enkelt gang i regnskabet, og det fremgår ikke, hvor stort salget af Pandora-smykkerne har været.



Signet fik i fjerde kvartal, der også omfattede januar, et justeret overskud per aktie på 3,96 dollar mod ventet 3,82 dollar ifølge Bloomberg News.



Salget i butikker, der har været åbne i mindst et år, faldt med 2 pct. i kvartalet, mens analytikere havde ventet et fald på 1,9 pct.



Salget i Jared-kæden, der forhandler Pandora-smykkerne, faldt 8,4 pct. på sammenlignelig basis - det vil sige i butikker, der har været åbne i mindst et år.



I 2019/20 venter Signet et overskud per aktie på 2,87-3,45 dollar, og midten af intervallet på 3,16 dollar ligger dermed lidt højere end analytikerestimatet på 3,07 dollar ifølge Bloomberg News.



Aktien i Signet stiger 5,9 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS