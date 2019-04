Vestas-rival er på vej med nye kæmpemøller

Vestas' konkurrent Siemens Gamesa er kommet et skridt nærmere lancering af to kæmpemøller på hver 5,8 megawatt, MW. Det fremgår af en meddelelse fra selskabet i forbindelse med årets vindmøllekonference i Bilbao.



Begge møller bygger på Siemens Gamesas 5.X platform og bliver selskabets hidtil største vindmøller til opstilling på land.



Den mindste af møllerne får et vingefang på 155 meter, mens den største har et vingefang på 170 meter.



Sammenlignet med Siemens Gamesas hidtil største landbaserede mølle, 4,5 MW-145, vil de to møller kunne genere en årlige energiproduktion, der ligger henholdsvis mere end 20 pct. og 32 pct. højere.



Den første prototype af møllen med et vingefang på 155 meter ventes opstillet i midten 2020, og den ventes i drift i fjerde kvartal næste år.



Den største mølle - 5,8-170 - ventes opstillet første gang i tredje kvartal næste år, og den ventes i drift i første kvartal 2021.



