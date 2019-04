Viceadm. direktør stopper: Følger med Drilling ud af Mærsk

Claus Hemmingsen fratræder som viceadm. direktør i A.P. Møller-Mærsk og som adm. direktør i energidivisionen.Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse onsdag morgen.Han fratræder ultimo juni 2019.Claus Hemmingsen forlader selskabet efter at have gennemført udskillelsen af olie og olierelaterede virksomheder fra A.P. Møller-Mærsk med succes, lyder det i meddelelsen.Energidivisionen lukker samtidig ned."Vi har nu afsluttet opgaven med at finde nye strukturelle løsninger for majoriteten af Mærsks energi-aktiver, hvilket har muliggjort fortsat udvikling og vækst under de nye ejerstrukturer," siger Claus Hemmingsen i en pressemeddelelse fra Mærsk."Jeg er stolt af resultaterne, som energidivisionen som et hold og mine kollegaer i vores olie og olierelaterede forretning har opnået."Med fratrædelsen betyder det, at direktionen fremover vil bestå af administrerende direktør Søren Skou, finansdirektør Carolina Dybeck Happe, Vincent Clerc, Søren Toft og Morten Engelstoft.Han er formand for Drilling, som nu endelig bliver udskilt fra Mærsk-koncernen og selvstændigt går på børsen torsdag.Claus Hemmingsen har været i Mærsk i 38 år, siden 1981, hvor han startede som shippingelev.Siden har han arbejdet sig op gennem systemet og har været direktør for forskellige forretningsområder.Det gælder blandt andet APM Terminals og Maersk Drilling."Vi har virkelig sat pris på vores partnerskab og venskab. Claus personificerer værdierne i Mærsk og er en uovertruffen leder, som har leveret mange signifikante bidrag til vores selskaber," siger adm. direktør Søren Skou i samme pressemeddelelse.