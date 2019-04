Tirsdag aften meldte Pandora ud, at driftsdirektør Jeremy Schwartz forlader smykkekoncernen efter kun otte måneder i stillingen. Han skiftede til Pandora fra sit job som adm. direktør i The Body Shop, men med ansættelsen af smykkekoncernens nye topchef...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.