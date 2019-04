Kapløbet om at få kødfri burgere ud til kunderne er i fuld gang. Og nu melder den schweiziske fødevaregigant Nestle sig i opløbet.



Det skriver Bloomberg News.



Nestle vil i løbet af i år komme med plantebaserede burgere i Europa og USA. Den kødfrie burger går under navnet Incredible Burger, og den vil ramme supermarkedernes hylder i denne måned under mærket Garden Gourmet. De første kunder, der kan få fat i den kødfrie spise, er kunder i Tyskland, Holland og Sverige.



Senere i år vil burgere så ramme det amerikanske kontinent, hvor den bliver solgt som Awesome Burger, oplyser koncernen.



Spurten er blevet sat ind, efter Burger King offentliggjorde planer om at teste kødfrie burgere fra Impossible Food i St. Louis-området.



"Det er en stor trend," siger Alain Oberhuber, analytiker i Mainfirst, til Bloomberg News og tilføjer, at han godt kunne lide burgeren.



Nestle Garden Gourmets produkter inkluderer proteiner fra soja og hvede, og ekstrakt fra rødbede og gulerødder hjælper med til at få vegetarburgeren til at ligne kød.



Ritzau/FINANS