Energiselskabet Verdo er blevet pålagt at tilbagebetale 235 millioner kroner til sine varmekunder. Det skriver erhvervsmediet finans.dk.



Mediet har fået adgang til en ikke-offentliggjort afgørelse fra Forsyningstilsynet.



Her fremgår det, at Verdo i Randers har overfaktureret 440 millioner kroner fra firmaets omkring 13.000 varmekunder i perioden 2000 til 2014.



Det er sket selv om fjernvarmeselskaberne er underlagt et særligt princip, der gør, at de ikke må tjene flere penge, end hvad der er nødvendigt for at sikre varmeforsyning til borgerne.



Sektoren har ifølge finans.dk anvendt en bestemmelse, som energiminister Lars Christian Lilleholt (V) kalder et "hul i loven".



På den måde kan den påregne en særlig rente på varmeprisen.



Afgørelsen fra Forsyningstilsynet er kun baseret på de første seks år, hvor overfaktureringen fandt sted.



