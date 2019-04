Det britiske tøjmærke Superdry mistede tirsdag sin topledelse, og nu vender stifteren af selskabet, Julian Dunkerton, tilbage.



Det skriver Bloomberg News.



Bestyrelsesformand Peter Bamford, administrerende direktør Euan Sutherland og finansdirektør Ed Baker forlader selskabet nu og her, meddelte Superdry tirsdag.



Dunkerton sætter sig i direktørstolen midlertidig, og han vender tilbage til bestyrelsen efter at have forladt den for et år siden.



At hele topledelsen forlader selskabet følger efter flere måneder med gnidninger mellem den nu afgående ledelse og Julian Dunkerton. Stifteren af Superdry har blandt andet kritiseret selskabet for den strategi, de tre ledere havde lavet.



Julian Dunkerton ejer 18 pct. af Superdry.



Aktien faldt tirsdag med 8,8 pct.



Ritzau/FINANS