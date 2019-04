Jan Bech Andersen er ny bestyrelsesformand i Brøndby IF.



Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Den nye bestyrelse har konstitueret sig efter tirsdagens generalforsamling.



Jesper Møller, der tidligere var bestyrelsesformand, er nu næstformand.



Derudover har fodboldklubben nedsat tre bestyrelsesudvalg: et sportsligt udvalg, et revisionsudvalg og et vederlagsudvalg.



Jan Bech Andersen er formand for det sportslige udvalg, mens Thorleif Krarup er formand for de to øvrige.



/ritzau/FINANS