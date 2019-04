Dansk direktør fratræder øjeblikkeligt som global chef i Lidl: Ikke en let beslutning

Discountkæden Lidl's globale koncernchef, danske Jesper Højer, fratræder sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det bekræfter kommunikationschef hos Lidl Danmark Morten Vestberg over for Børsen.



Fratrædelsen sker efter eget ønske og kommer to år efter, at Jesper Højer overtog jobbet.



"Jesper Højer har besluttet at fratræde sin stilling og forlade gruppen med øjeblikkelig virkning," siger Morten Vestberg.



Ifølge erhvervsmediet Finans er fratrædelsen blevet meddelt tirsdag eftermiddag i den tyske koncerns hovedsæde ved Stuttgart. Koncernen har omkring 260.000 medarbejdere og har en omsætning på over 500 mia. kr.



Den nu tidligere globale koncernchef har tidligere været global indkøbschef for koncernen, der har mere end 10.500 butikker i 30 lande, og han har været medlem af Lidl's direktion siden 2015.



"Beslutningen om at opsige min stilling var ikke let for mig, men det er på tide til i højere grad at få mit familieliv til at passe sammen med min professionelle fremtid," siger Jesper Højer i et skriftligt svar, hvori han understreger, at han er stolt over sin karriere hos Lidl.



Ignazio Paternò overtager midlertidigt stillingen som CEO for Lidl, oplyser selskabet.