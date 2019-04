Efter otte måneder på posten: Pandoras driftsdirektør stopper med øjeblikkelig virkning

Pandora må sige farvel til sin driftsdirektør Jeremy Schwartz, der fratræder.



Det oplyser Pandora i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag aften.



Smykkeselskabet fik ellers sat ansigt på den fremtidige administrerende direktør midt i februar, efter at posten havde stået tom i seks måneder, da den tidligere direktør, Anders Colding Friis, blev fyret.



Den nye administrerende direktør Alexander Lacik, tiltræder indenfor en overskuelig fremtid, oplyser Pandora.



Det er aftalt mellem den nu forhenværende driftsdirektør og Pandoras bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, at Jeremy Schwartz vil stå til rådighed for den nye direktør.



"Jeg har sympati for Jeremys beslutning vedrørende det overlap af kompetencer mellem ham og Alexander Lacik."



"Jeg vil gerne takke Jeremy for hans betydningsfulde arbejde for Pandora. Sammen med Anders Boyer (finansdirektøren i selskabet) har han været vigtig i at stille diagnosen bag den nye strategi Programme Now," siger Peder Tuborgh i meddelelsen.



/ritzau/FINANS