Ingredienskoncernen Chr. Hansen er gået sammen med schweiziske Lonza i et 50/50 joint venture, hvor de to selskaber forsøger at komme ind på udviklingsmarkederne med produkter til pharmaindustrioen og biotekkunder.



Det oplyser Chr. Hansen tirsdag eftermiddag.



Det kliniske marked alene anses for at have en markedsværdi på 150.200 mio. euro frem på 2025.



De to selskaber vil sammen investere 90 mio. euro over de næste tre år i partnerskabet. Og hovedkontoret for projektet kommer til at ligge i Schweiz, oplyses det.



Chr. Hansens forventninger til 2018/19 samt de langsigtede 2021/22-forventninger fastholdes.



Ritzau/FINANS