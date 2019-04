Vestas efter rekordstor ordrehøst: "Vi er kommet godt i gang"

Vestas satte forleden med en stribe ordrer et forrygende punktum for første kvartal, der med samlet 16 annoncerede ordrer med en kapacitet på 2215 megawatt blev den bedste start på året for selskabet nogensinde.



Hos Vestas udtrykker kommunikations- og marketingdirektør Morten Dyrholm da også stor tilfredshed med årets begyndelse på ordrefronten, og han fremhæver, at ordrerne er kommet på tværs af mange markeder.



"Vi er kommet godt i gang, og jeg synes, vi beviser, at vi er en global spiller, der har en god spredning, og vi får ordrer fra mange forskellige markeder. Det synes jeg også, at vores ordrer i første kvartal er et godt bevis på," siger Morten Dyrholm under en vindmøllekonference i Bilbao til Ritzau Finans.



Forbedrer sigtbarhed for 2019



De annoncerede ordrer ligger hele 88 pct. over niveauet i første kvartal af 2018. Udover de annoncerede ordrer skal til den samlede ordreindgang lægges summen af uannoncerede ordrer, som Vestas offentliggør i sit regnskab for første kvartal.



Hos Sydbank venter aktieanalysechef Jacob Pedersen, at de uannoncerede ordrer vil løbe op i niveauet 600 megawatt, hvilket vil bringe den samlede ordreindgang for kvartalet op i omegnen af 2800 megawatt.



Analytikeren bemærker, at Vestas i kvartalet har fået ordrer på ca. 900 MW til opstilling i 2019, hvilket forbedrer selskabets sigtbarhed på aktivitetsniveauet i 2019 fra et i forvejen højt niveau.



"Vi forventer, at Vestas' ordreindgang bliver lidt bedre i år end i 2018 – og dermed sætter ny rekord. Vores forventninger er særligt høje til det amerikanske marked, hvor kunderne stadig har brugt Vestas-komponenter til at PTC-kvalificere mange projekter, der endnu ikke er afgivet faste og ubetingede ordrer på," fremgår det af et notat fra Jacob Pedersen.



Ritzau/FINANS