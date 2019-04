Forhandlinger mellem flyselskabet SAS og dets piloter bød sammen tirsdag. Det har fået piloterne til at varsle konflikt fra den 26. april.



De fire forskellige forbund, der repræsenterer piloterne i Danmark, Norge og Sverige, har forhandlet samlet i SAS Pilot Group.



Der er uenigheder om arbejdstider. Det forklarer formanden i Dansk Pilotforening, René Arpe.



"Det eneste, piloterne ofte ved om arbejdstiden for næste måned, er, at de kun har fri én weekend. I værste fald risikerer de at skulle arbejde syv weekender i træk. Det er uholdbart," siger han.



Piloterne nævner også samarbejdsaftaler om karriereudvikling, anciennitetssystemer og produktion. Derudover kræver piloterne højere løn.



Ritzau