SAS: Regner stadig stærkt med at nå aftale med piloter

SAS regner stadig stærkt med at nå til enighed med sine piloter, selv om forhandlingerne mellem luftfartsselskabet og piloterne i SAS Pilot Group (SPG) tirsdag er brudt sammen.



Det fortæller Mariam Skovfoged, der er SAS' danske kommunikationschef, i en mail til Ritzau Finans.



"Vores pilotforeninger har valgt at forlade forhandlingsbordet. Det skaber desværre en uro hos vores kunder."



"Vi har dog stadig en klar forventning om, at vi når til enighed - ligesom vi har gjort med samtlige af vores andre medarbejdergrupper. Vi er klar til at forhandle og tror på, at vi finder en løsning til gavn for hele SAS og vores kunder," skriver Mariam Skovfoged.



Tirsdag skrev SPG i en pressemeddelelse, at SAS inden forhandlingerne valgte at opsige den eksisterende aftale med piloterne, og det vækker undren hos piloterne, da selskabet med SPG's ord har klaret sig godt i lang tid med den aftale.



Med begrundelsen om, at SAS i de seneste to regnskabsår har tjent knap 4 mia. svenske kr. samlet set, ser piloterne ingen grund til, at den eksisterende aftale ikke kan videreføres.



Det er blandt andet balancen mellem arbejde og fritid, der er et stort stridspunkt i forhandlingerne.



Piloterne påpeger samtidig, at SAS forsøger at påvirke diskursen i forhandlingerne med historier i medierne om, at piloterne har høje lønkrav.



Uden at nævne noget om de mere specifikke punkter i forhandlingerne fortæller SAS' danske kommunikationschef, at piloternes krav ikke flugter med luftfartsselskabets ønske om økonomisk ansvarlighed.



"Vi ønsker et stærkt, langsigtet og konkurrencedygtigt SAS. De krav, som vores pilotforeninger kommer med, bidrager ikke til ansvarlighed i et meget konkurrencepræget marked," skriver Mariam Skovfoged.



SPG har som følge af de nedbrudte forhandlinger med SAS varslet konflikt med effekt fra 26. april.



Strejkevarslet gælder alle de tre skandinaviske lande, der er omfattet af foreningen.



Ritzau/FINANS