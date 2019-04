Medicinalkæmpe kan risikere retssag i USA for anklage om bestikkelse

Det schweiziske medicinalselskab Novartis kan stå over for en tur i retten i USA, efter at den offentlige anklager har anklaget virksomheden for at få læger til at ordinere sine midler på ulovlig vis.



Det rapporterer Bloomberg News.



Anklagen går på, at Novartis skal have bestukket læger for at promovere og markedsføre sine produkter. Blandt andet skal der være blevet betalt overdådige middage til læger for at få dem til at ordinere specifikke midler.



Ifølge Bloomberg News har Novartis bedt de amerikanske myndigheder om at forkaste anklagen, men det er blevet afvist af en distriktsdommer i Manhattan. Derved er banen kridtet op til en retssag, med mindre Novartis vælger at indgå forlig i sagen.



"Vi er overraskede over beslutningen og ser frem til at præsentere vores sag i en retssag. Vi fortsætter med at mene, at der ikke er tilstrækkeligt med beviser til at understøtte anklagen," siger Novartis ifølge Bloomberg News i en udtalelse.



Det er ikke første gang, at Novartis er blevet anklaget for at have benyttet udlovlige metoder til at promovere sine midler. I 2010 betalte selskabet 422,4 mio. dollar i et forlig med de amerikanske myndigheder, selv om Novartis ikke mente, at det havde gjort noget forkert.



På børsen i Zürich falder Novartis-aktien tirsdag eftermiddag 1,2 pct. til 94,91 schweizerfranc.



Ritzau/FINANS