Plantefars på Whopper-menuen: Burger King satser på kødfrit alternativ med ny aftale

Plantefars i stedet for oksekød i den famøse Whopper-menu.Det kan snart blive en realitet i fastfood-kæden Burger King, der har indgået en aftale med virksomheden Impossible Foods, som har specialiseret sig i udviklingen af plantebaserede kødalternativer.Det skriver Financial Times , der dog ikke oplyser noget om den totale sum for aftaleprojektet.Impossible Whopper, som burgeren er blevet døbt, vil først blive testudrullet i 59 butikker i St. Louis i Missouri, og avisen skriver, at det potentielt kan lede til en udrulning inden udgangen af 2019.Til Berlingske udtrykker Burger King Danmarks markedschef sig positivt om at få det plantebaserede alternativ til Danmark."Vi arbejder løbende på at udvikle nye, innovative produkter til vores menu og har senest lanceret en halloumiburger, som danskerne har taget godt imod. Lige nu tester vi den plantebaserede burger i et udvalg af vores restauranter i USA, og hvis den viser sig at være en succes, kan jeg ikke afvise, at danskerne også vil kunne finde den på vores menukort i fremtiden," siger Sofie Navardsen til Berlingske.Impossible Foods har allerede fået rejst over 475 mio. kr., siden dets stiftelse tilbage i 2011, og blandt de mere prominente navne finder man blandt andet Horizons Ventures og Bill Gates, skriver Financial Times.