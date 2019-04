1 år gammel virksomhed klar til børsnotering: Vil hjælpe kirurger med selvlysende kræftceller

Den danske life science-virksomheden Fluoguide går på minibørsen Spotlight i Sverige. Det skriver virksomheden i et nyudgivet prospekt. Børsnoteringen finder sted 7. maj. "Vi glæder os rigtig meget. Det bliver starten på en lang og spændende rejse,"...

