SAS kan ikke blive enig med piloter: Mulig strejke fra 26. april

SAS' forhandlinger med luftfartsselskabets piloter er brudt sammen i hele Skandinavien, idet der er flere vigtige emner, som parterne ikke kan blive enige om.



Det betyder, at den skandinaviske pilotforening, SAS Pilot Group (SPG), der består af SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige, varsler konflikt med effekt fra den 26. april.



Strejkevarslet gælder alle de tre nordiske lande, der er omfattet af foreningen.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra SPG tirsdag formiddag.



- Brudte forhandlinger betyder, at mægling kan/skal ske i overensstemmelse med national lovgivning. Hvis mæglingen - mod forventning - ikke lykkes, vil den konflikt, som nu er varslet, starte lige efter påske. Det betyder, at vores passagerer ikke bliver påvirket i påskeweekenden, skriver SPG i meddelelsen.



SAS valgte inden forhandlingerne at opsige den eksisterende aftale med piloterne, og det vækker undren hos piloterne, da selskabet med SPG's ord har klaret sig godt i lang tid med den aftale.



Med begrundelsen om, at SAS i de seneste to regnskabsår har tjent knap 4 mia. svenske kr. samlet set, ser piloterne ingen grund til, at den eksisterende aftale ikke kan videreføres.



Det er blandt andet balancen mellem arbejde og fritid, der er et stort stridspunkt i forhandlingerne.



Piloterne påpeger samtidig, at SAS forsøger at påvirke diskursen i forhandlingerne med historier i medierne om, at piloterne har høje lønkrav.



- Faktum er, at vi har bedt SAS om en markedstilpasning af vores løn. Piloterne i SAS har gennem flere år bidraget til lønsomhed i SAS. Tidligere ønskede SAS at sammenligne os med andre flyselskaber. Når løn og arbejdstidsordninger nu er værre end i andre seriøse flyselskaber, som vi kan sammenligne os med, nægter SAS at diskutere spørgsmålet om markedstilpasset løn til piloterne, siger Wilhelm Tersmeden, der er chef for den svenske pilotforening (SPF), i meddelelsen.



SAS Pilot Group dækker over Dansk Pilotforening, Norske SAS-flygeres Forening, Scandinavian Norge Flygerforening og Svensk Pilotförening. Sammenslutningen repræsenterer 95 pct. af alle SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige.



/ritzau/FINANS