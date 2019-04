Robert Uggla, direktør i APM Holding: Vi er glade aktionærer i Mærsk - vi får nu et mere fokuseret selskab 2. april kl. 10:22 | 02:01

Man skal væbne sig med tålmodighed som aktionær i A.P. Møller-Mærsk. For selvom de økonomiske resultater halter bagefter, og aktiekursen er faldet...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.