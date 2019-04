Carnegie ser risiko for vigende salg i Pandora i Kina i første kvartal - aktien dykker

Opdateret 9.54 Pandoras salg i Kina kan have slået bak i første kvartal.Det vurderer Carnegie på baggrund af salgstal fra Alibabas netbutik, Tmall.Notatet fra Carnegie har tilsyneladende medvirket til en negativ åbning for Pandora-aktien på godt 4 pct. Salgsudviklingen i Tmall har ligget væsentligt under forventningerne i Carnegie, hvis modeller nu ser risiko for, at Pandoras salg i Kina faldt med 9 pct. i første kvartal sammenlignet med samme periode året før.- Hvis det samlede salg er nede med 9 pct., vil det indebære et fald i de fysiske butikker på 17 pct. på årsbasis, og da antallet af fysiske butikker vokser, tyder det på et tocifret fald i butikker, der har været åbne i mindst et år, vurderer Carnegie i notatet og tilføjer:- Hvis denne frygt bekræftes af det kommende kvartalsregnskab den 7. maj, er der stor sandsynlighed for, at det bliver en væsentlig negativ katalysator for aktien, skriver Carnegie.Børshusets analyser har ved flere lejligheder i sig selv rykket en del ved kursen på Pandora. Da Carnegie sænkede sin anbefaling af Pandora til "sælg" den 11. marts, faldt aktien med 5,5 pct.Tirsdag morgen ligger Pandora 4,8 pct. lavere i 302 kr./ritzau/FINANS