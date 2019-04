Den amerikanske flyproducent Boeing har brug for mere tid, for at være sikker på at producenten har identificeret den softwarefejl, der har været skyld i to flystyr med 737 MAX-flyene.



Det oplyser de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, mandag.



"FAA venter at modtage Boeings endelige løsning på dets softwareudfordringer i de kommende uge for FAA's godkendelse," lyder der fra myndighederne ifølge Bloomberg.



Flytypen har fået flyveforbud, mens det efterforskes, hvorfor et fly af den type styrtede ned 10. marts i Etiopien. Tidligere er et andet 737 MAX-fly styrtet ned i Indonesien i oktober.



737 MAX er Boeings topsælgende fly. Det blev lanceret i 2017, og flyfabrikken har ordrer på flyet til en værdi af over 500 mia. dollar svarende til 3325 mia. kr.



Ritzau/FINANS