Supermarkedskæderne kom i modvind mandag, da det kom frem, at Amazon vil sætte priserne på en række varer ned i supermarkedskæden Whole Foods.



Det skriver Wall Street Journal, der refererer til dokumenter om prisnedsættelserne.



En talskvinde fra Whole Foods siger til avisen, at selskabet tidligere annoncerede billigere varer, efter at Amazon købte den amerikanske økologiske butikskæde Whole Foods for et par år siden.



Og senere mandag bekræftede Amazon, at der kommer billigere varer på hylderne, hvor flere hundrede varer vil blive 20 pct. billigere.



Nyheden var mandag med til at lægge pres på dagligvaresektoren i S&P 500-indekset, som faldt med 0,2 pct.



USA's største købmandskæde Kroger faldt med 0,5 pct. til 24,47 dollar.



Amazon steg mandag med 1,9 pct. til 1814,92 dollar.



Ritzau/FINANS