Kapitalfond får 373 mio. kr. efter jysk opkøbsfadæse: "Sagen er ikke slut for os"

Relateret indhold Aktieordbog

FSN Capital blev snydt, da kapitalfonden indgik den skandaliserede aftale om at købe Gram Equipment af den svenske rival Procuritas.



Sådan lyder den opsigtsvækkende konklusion fra FSN's forsikringsselskab, der højst usædvanligt udbetaler den fulde forsikringssum på 50 mio. euro, svarende til ca. 373 mio. kr. til FSN.



"Vi er tilfredse med, at forsikringsselskaberne efter grundige undersøgelser utvetydigt konkluderer, at Procuritas afgav stærkt misvisende oplysninger, da vi købte Gram," siger Thomas Broe-Andersen, ledende partner i FSN Capital.



Stort underskud



Kolding-baserede Gram Equipment producerer udstyr til produktion af is og blev opkøbt af FSN Capital i januar 2018. FSN overtog selskabet fra Procuritas med forventningen om et driftsoverskud (ebitda) på ca. 100 mio. kr. Men da revisionen i begyndelsen af 2018 skulle revidere årsrapporten, viste der sig at være et gigantisk underskud på 183 mio. kr.



FSN tegnede i forbindelse med købet af Gram en såkaldt Warranty & Indemnity-forsikring, der minder om en ejerskifteforsikring, via det britiske forsikringsselskab Liberty GTS.



Og det er ifølge flere forsikringskilder, Børsen har talt med, ikke sket før, at den fulde forsikringssum – i dette tilfælde 50 mio. euro – er blevet udbetalt i forbindelse med en dansk handel.



Ifølge Liberty GTS har Procuritas, der er den ældste kapitalfond i Norden med rødder tilbage til 1986, brudt tre helt centrale garantier i forbindelse med salget af Gram til FSN.



Procuritas har ifølge forsikringen misligholdt garantierne om, at sælger skal opfylde sin loyale oplysningspligt.



Derudover er garantierne om, at sælger ikke må give forkerte og vildledende oplysninger og at regnskaberne skal afspejle virksomhedens aktiviteter og overholde gældende lovgivning og regnskabsregler også blevet brudt, lyder det fra Liberty GTS og FSN Capital i en fælles udtalelse.



Procuritas afviser alt



Børsen har forelagt Tomas Théren, ledende partner i Procuritas, oplysningerne om erstatningen og kritikken fra forsikringsselskabet og fra Thomas Broe-Andersen.

Ifølge Tomas Théren har Procuritas ikke været inddraget i forsikringsselskabets behandling af sagen og er heller ikke blevet spurgt.

"Vi har derfor ikke nogen holdning til eller mening om forsikringsselskabets aftale om erstatning til FSN, men tager kraftigt afstand fra FSN's beskyldninger imod Procuritas. De er efter vores opfattelse helt grundløse. Vi har intet ansvar for den nuværende ejers eventuelle udfordringer med Gram," lyder det i et skriftligt svar fra Tomas Théren.



Ifølge Børsens oplysninger betalte FSN tæt på 1 mia. kr. for Gram, og derfor dækker de 373 mio. kr. fra forsikringen under halvdelen af FSN's påståede tab, og nu går fonden direkte efter Procuritas og Grams tidligere ledelse. FSN indledte allerede i 2018 en voldgiftssag mod Procuritas.



"Så sagen er ikke slut for os. Vi forfølger resten af vores krav mod Procuritas som sælger, og vi vil også forfølge vores krav mod personer i den tidligere topledelse og bestyrelse," siger Thomas Broe-Andersen.



Han mener, at sagen er af principiel karakter for hele kapitalfondsindustrien.



"For det er helt afgørende, at man kan have tillid til, at de informationer, som en sælger af en virksomhed stiller til rådighed i en due diligence-proces, gives loyalt og ikke er forkerte og vildledende. Ellers bryder markedet simpelthen sammen."



Da FSN modtog de reviderede regnskaber i 2018, blev Grams daværende adm. direktør, Lasse Viegand Hansen, finansdirektøren og driftsdirektøren alle fyret.