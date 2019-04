Lavprisluftfartsselskabet Transavia begynder nu at flyve til og fra Island, efter det konkurstruede luftfartsselskab Wow Air aflyste alle afgange og lukkede for sine aktiviteter i sidste uge.



Transavia kommer til at flyve fra Amsterdam i Holland til Keflavik i Island tre gange om ugen med start den 5. juli, skriver Bloomberg News.



Transavia hører under Air France-KLM, der ligeledes består af Air France, KLM, og HOP.



Ritzau/FINANS