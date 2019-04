Den svenske sikringskoncern Securitas har købt det britiske sikringsselskab Allcooper Group.



Det skriver Bloomberg News.



Prisen er sat til 73 mio. svenske kr.



Allcooper Group er grundlagt i 1987 og specialiserer sig i installation, vedligeholdelse og overvågning af en lang række sikkerheds- og brandalarmsystemer. Selskabet opererer i Gloucestershire, West Midlands og London-området og har 100 ansatte. Det årlige omsætning løber op i omkring 88 mio. svenske kr.



- Allcooper Group har været en skattet samarbejdspartner for Securitas UK i flere år, og dette opkøb styrker vores position, i takt med at vi udbygger vores elektroniske sikkerhedssystemer som en del af vores 2020-strategi, siger Brian Riis Nielsen, chef for Securitas UK.



Opkøbet gælder fra 1. april.



Ritzau/FINANS