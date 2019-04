Aktier i USA: Lyft dratter handelsdagen efter børssucces

Relateret indhold Tilføj søgeagent Boeing

Der er god stemning på de amerikanske aktiemarkeder ved handelsstart mandag, hvor opmærksomheden særligt samler sig om samkørselstjenesten Lyft og fødevaregiganten Kellogg.



Overraskende gode økonomiske data fra Kina var også med til at skabe godt humør hos handlerne i Asien mandag morgen, og den positive stemning holder også ved på de europæiske og amerikanske aktiemarkeder ud på eftermiddagen.



Det brede S&P 500-indeks starter med et plus på 0,8 pct. Dow Jones-indekset stiger 0,7 pct., og Nasdaq-indekset går 1 pct.



En af fredagens helt store aktiehistorier i USA var børsnoteringen af samkørselstjenesten Lyft, og investorerne holder også øje med aktiens udvikling mandag.



Det amerikanske selskab hævede undervejs i forløbet prisen for at være med, og fredag debuterede aktien på børsen, hvor den steg med 8,7 pct. til 78,29 dollar og til en markedsværdi på næsten 23 mia. dollar.



Mandag er noget af luften gået af ballonen, og aktien falder 7,4 pct. fra start.



Kellog i milliardhandel

Kort inden handelsstart mandag annoncerede den amerikanske fødevaregigant Kellog, at det har indgået en aftale om at sælge sin forretning inden for frugtsnacks, kiks og kager til Ferrero, der ejer kendte brands som Nutella og Kinder. Handlen løber op i 1,3 mia. dollar og ventes at være gennemført inden udgangen af juli.



Aktionærerne sender kort efter børsåbningen aktien ned med 0,2 pct.



Boeing kan også igen få del i opmærksomheden mandag, efter at selskabet på det seneste har været i vælten som følge af et flyveforbud med flytypen 737 MAX, der har været involveret i to ulykker inden for det seneste halve år.



Flyselskabet Norwegian stoppede i marts med at flyve med flytypen, og selskabets direktør er nu på vej til USA for at drøfte omstændighederne med Boeing.



Boeing-aktien stiger 1 pct. mandag.



Ritzau/FINANS