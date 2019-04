Santa Fe-direktør er skuffet over udskudt regnskab: "De seneste dage har med al tydelighed været meget turbulente"

"De seneste dage har med al tydelighed været meget turbulente."



Sådan indledte Martin Thaysen, der er administrerende direktør hos Santa Fe, mandag eftermiddags telekonference i den kriseramte koncern, efter at selskabet endelig kunne løfte sløret for resultaterne for 2018 i søndagens udskudte årsrapport.



Og det må man give topchefen ret i, hvis man kigger på udviklingen i Santa Fe-aktien, der over de seneste tre handelsdage er faldet med godt 31 pct., efter at Sante Fe i sidste uge måtte udskyde sin årsrapport i sidste øjeblik, fordi der endnu ikke var klarhed over en aftale med selskabets kreditorer.



Siden er en aftale med Proventus faldet på plads, så driften frem til 1. april 2020 er sikret uden tilbagebetalinger af gælden indtil da. Inden da skal Santa Fe dog have skåret en del omkostninger ud af regnestykket, før forretningen igen for alvor kan komme på sporet oven på store tab sidste år.



Derfor er der sat gang i et stort restruktureringsprogram, som allerede blev indledt i januar og februar, og som nu er godt på vej ind i sin anden fase.



"Vi skal hente betydelige effekter fra vores restruktureringsprogram, som allerede har givet de første gevinster. Det var helt klart et skuffende 2018, men vi ser positivt på 2019 og de initiativer, som vi har sat i gang og set de første positive resultater fra," sagde Martin Thaysen på mandagens telekonference.



Santa Fe har endnu ikke givet konkrete forventninger til indeværende år, hvor der dog fortsat ventes en generel tilbagegang i markedet for Moving Services, der også ramte resultaterne hårdt i 2018, på omtrent 10-15 pct.



Det skal dog gerne delvist modvirkes af fremgang på fokusområderne Relocation, Immigration og Consumer Business, hvor Santa Fe sigter efter en positiv udvikling.



"Vi venter en stærkere præstation i 2019 på trods af en fortsat forventning om fald i markederne," sagde Martin Thaysen på telekonferencen.



