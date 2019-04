Bagagemedarbejdere for lavprisselskaber stopper strejke

Ansatte hos Copenhagen Flight Services (CFS), der håndterer bagage for en række lavprisselskaber i Københavns Lufthavn, har accepteret at vende tilbage til arbejdet efter en kort arbejdsnedlæggelse.Det bekræfter CFS's direktør, Lars Wrist-Elkjær.Omkring 70 af CFS' ansatte nedlagte mandag formiddag arbejdet. Selskabet står for at håndtere bagage i Københavns Lufthavn for en række lavprisselskaber såsom EasyJet og Ryanair. De forskellige lavprisselskaber er samlet i én afgangsfinger i lufthavnen.Medarbejderne nedlagde arbejdet efter dagens første bølge af fly var sendt af sted.Lars Wrist-Elkjær oplyser, at arbejdsnedlæggelsen bundede i en personalesag mod en leder. Derudover ønsker han ikke at gå i detaljer om tvisten.Der er ifølge CFS-direktøren tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.Strejken kom til at vare i nogle timer. Omkring klokken 11.20 blev arbejdet genoptaget.Omkring klokken 9.20 oplyste Københavns Lufthavn, at arbejdsnedlæggelsen ikke havde betydet nogle aflysninger.I en opdatering lidt efter 11.30 bekræfter lufthavnen, at arbejdet genoptaget.- Det betyder, at Transavia, EasyJet og Ryanair flyver igen. Forsinkelser kan opstå, skriver lufthavnen på sin profil på det sociale medie Twitter.- Berørte passagerer bør kontakte deres flyselskab/rejseselskab med spørgsmål./ritzau/