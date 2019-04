DSV's milliardopkøb i stor stigning på børsen efter at have nikket ja tak til tilbud

Schweiziske Panalpina stiger mandag morgen på børsen, efter det er kommet frem, at selskabet er blevet enige med danske DSV om at lade selskabet blive en del af den danske virksomhed.Fra start stiger aktien i Schweiz med 9,7 pct til 182 schweizerfranc pr. aktie.Tidligere mandag morgen kunne den danske logistik- og transportkoncern fortælle, at selskabet er lykkedes med at købe Panalpina, efter man i januar første gang kom med et officielt tilbud.Prisen ender 30,5 mia. kr., skriver selskabet. Det svarer til, at aktionærerne i Panalpina får en præmie på 43 pct. pr. aktie i forhold til lukkekursen dagen før, at DSV fremsatte sit oprindelige tilbud i januar på ca. 27 mia. kr. Tilbuddet betyder, at DSV giver 195,8 schweizerfranc pr. aktie. Aktionærerne skal stemme om at lægge de to selskaber sammen, inden handlen går igennem. Det bliver dog formentlig en formalitet, da 69,9 pct. af aktionærerne i schweiziske Panalpina allerede har sagt ja til at blive en del af DSV.Mandag morgen åbnede DSV-aktien med en stigning på knap 2 pct., men efter ca. halvanden times handel er DSV strøget fra toppen af C25 til bunden, hvor aktien i skrivende stund ligger med et fald på lidt over 1,8 pct.DSV bliver til DSV Panalpina, og den danske logistikkoncern bliver fremover verdens fjerdestørste logistikselskab med en global omsætning på 118 mia. kr. og 60000 ansatte i 90 lande.Sådan kan regnestykket gøres op, efter at DSV's langvarige frieri til schweiziske Panalpina henover en travl forhandlingsweekend i Schweiz endelig endte med et ja for topchef Jens Bjørn Andersen og hans tropper."Vi er glade og stolte og ydmyge. Vi skaber et forenet selskab, der bliver markant stærkere, end de to selskaber har været hver for sig. Det nye DSV Panalpina vil være verdens nummer to på luftfragt og verdens nummer fire på søfragt," siger Jens Bjørn Andersen.