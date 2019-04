Flyselskaber falder på børsen efter Easyjet-udmelding

Easyjet-aktien falder med op til 7,5 pct. på børsen mandag morgen, efter at selskabet tidligere på morgenen har præsenteret sine forventninger til andet halvår af 2019, som er "forsigtige".



Faldet er flyselskabets største fald på en enkelt dag siden november sidste år, skriver Bloomberg News.



I forventningerne til andet halvår angiver Easyjet blandt andet, at selskabet venter svagere efterspørgsel på grund af den usikkerhed, der i øjeblikket omgærder Storbritanniens farvel til EU.



På samme tid oplyser Easyjet, at det ser sin omsætning i første halvår vokse med omkring 7,3 pct.



Også Ryanair-aktien falder mandag morgen på baggrund af udmeldingen fra Easyjet.



Klokken 09.25 falder Easyjet-aktien 6,4 pct., mens Ryanair-aktien dykker med 3,7 pct.



/ritzau/FINANS