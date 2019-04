Panalpinas kritiske aktivist-aktionær: "DSV-aftale er logisk"

En af de kritiske aktivist-aktionærer, der i lang tid har kritiseret schweiziske Panalpinas ledelse og majoritetsejer for dårlig ledelse og svage resultater, kapitalfonden Cevian Capital, erklærer sig aldeles tilfreds med mandagens morgenmeddelelse om overtagelse og det nye, kommende DSV Panalpina A/S. "Vi hilser aftalen mellem DSV og Panalpina velkommen. Vi tror, at kombinationen af de to selskaber har en stærk branchemæssig logik og vil skabe et af de bedste selskaber i logistikbranchen," hedder det i en kommentar fra Lars Förberg, medstifter af Cevian Capital.Med 12 pct. af Panalpinas aktier har Cevian været en højrøstet, men også analystisk skarp kriitiker af Panalpinas hidtidige performance som selvstændigt, børsnoteret selskab.Bistået af mindre aktionærer som Artisan Partners og Franklin Templeton har Cevian Capital i de seneste måneder talt varmt for en DSV-overtagelse - og meget kritisk imod den modstand og de mod-planer, som Panalpina-ledelsen undervejs i det mere end to måneder lange opkøbsdrama har luftet i schweizisk erhvervspresse.