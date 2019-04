Novo-topchef om det amerikanske sundhedssystem: Det bliver først fikset efter præsidentvalget

Det amerikanske sundhedssystem er i uorden, og diskussionerne kører på højtryk om hvordan verdens største medicinalmarked skal struktureres i fremtiden, så flere får råd til livsvigtig medicin. Konstruktionen i dag gør, at mange patienter med forsikringer...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.