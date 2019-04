Mio. eur. FY 2018 FY 2017* Omsætning 214,2 248,6 EBIT -50,3 19,8 EBITDA f.s.p -1,0 10,4 Nettoresultat 69,9 4,3 Udbytte i kr. per aktie 0 0

Mio. eur. Ved FY 2018 Omsætning Forventning off. senere EBIT Forventning off. senere

Santa Fe Group – resterne af det tidligere Østasiatiske Kompagni – havde tilbagegang over hele linjen i 2018. Det fremgår af selskabets regnskab for perioden, der er offentliggjort søndag.Omsætningen faldt sidste år til 214,2 mio. euro fra 248,6 mio. euro året før. Det er på linje med forventningerne, som blev nedjusteret i december - men ikke på linje med det oprindeligt udmeldte. - 2018 var et hårdt år for den globale udstationeringsindustri med faldende aktivitetsniveauer på de fleste markeder. Vi nåede ikke vore oprindelige finansielle målsætninger for året, og resultatet for 2018 er klart utilfredsstillende, lyder det fra administrerende direktør Martin Thaysen i en kommentar til regnskabet.Santa Fe nåede et driftsunderskud (EBITDA) før særlige poster på 1 mio. euro mod et overskud i 2017 på 10,4 mio. euro. Det skyldes primært den lavere omsætning, fremgår det af regnskabet.Der var i 2018 et driftsunderskud (EBIT) på 50,3 mio. euro mod et driftsoverskud på 19,8 mio. euro året før. På bundlinjen måtte Santa Fe notere et tab på 69,9 mio. euro. I 2017 havde selskabet et overskud på 4,3 mio. euro.- Vi går ind i 2019 med klart fokus på at levere en øjeblikkelig forbedring af vore finansielle resultater. Salget af aktiviteterne i Australien i december 2018 fjernede den største udfordring.- Vi har iværksat en række restruktureringsinitiativer med henblik på at reducere omkostningerne og forøge omsætningen på den helt korte bane, og vi ser resultater heraf allerede i først kvartal, siger Martin Thaysen.Santa Fe forventer, at omsætningen vil falde i 2019, hvor markedet for "corporate moving services" ventes at falde med 10-15 pct.På grund af den igangværende restruktureringsplan oplyser selskabet ikke forventninger til omsætning og EBITDA. De vil blive kommunikeret ud, " når "restruktueringsprogrammet har taget endelige form".- Vi har fortsat tillid til den strategiske retning, vores evne til at vende udviklingen i 2019, samtidigt med at vi fortsat møder kundernes behov for udstationeringsydelser af høj kvalitet og til at præstere service excellence, lyder det fra direktøren.Santa Fes egenkapital var ved udgangen af året faldet til 20,2 mio. euro fra 83,5 mio. euro ved udgangen af 2017.Tabel for Santa Fe Groups årsregnskab for 2018:* Indeholder kun fortsættende aktiviteterSanta Fe Groups forventninger til 2019:/ritzau/FINANS