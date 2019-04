Danske DSV, der tidligere har haft stor succes med at købe sig til mere vækst, har mandag morgen oplyst, at selskabet er blevet enigt med den schweiziske konkurrent Panalpina om et køb af selskabet.Herunder kan du få et overblik over forløbet og fakta omkring opkøbsprocessen: * 16. januar: Efter rygter om det samme offentliggør Panalpina på selskabets hjemmeside, at DSV har afgivet bud på selskabet. Lidt senere samme dag bekræfter DSV selv tilbuddet.Tilbuddet lyder på 1,58 aktier i DSV samt 55 schweizerfranc per aktie i Panalpina. På tidspunktet for tilbuddet svarer det til samlet 170 schweizerfranc per Panalpina-aktie, hvilket er en præmie på små 25 pct. og svarer til omtrent 26,5 mia. kr.Flere analytikere melder sig på banen med kommentarer om, at Panalpina vil være et rigtig godt match for det danske selskab. DSV selv kalder Panalpina for et "perfekt match".Aktierne i både DSV og Panalpina stiger på nyheden, og dermed stiger værdien af DSV's tilbud også.* 18. januar: DSV-aktien er steget med 8,5 pct. på to dage efter offentliggørelsen af tilbuddet på Panalpina. Det har løftet værdien af det danske selskabs tilbud, hvilket får Nordea til at konstatere, at det bliver svært for andre interesserede parter at byde højere. Den vurdering bakkes senere op af andre finanshuse - herunder amerikanske Jefferies.* 23. januar: Branchemediet The Loadstar mener at vide, at Panalpina vil afvise buddet fra DSV i et forsøg på at sikre en højere pris. DSV selv kommenterer rygterne og påpeger, at selskabet ikke har haft kontakt med schweizerne, siden tilbuddet blev fremsat. Der kommer aldrig en reel offentlig afvisning.* 24. januar: Den schweiziske erhvervsavis Handelszeitung skriver, at rivalen Kuehne + Nagel ikke anser værdisætningen og potentialet i Panalpina for værende et godt match for selskabet.Den amerikanske aktionær Franklin Templeton Investment, der ejer omtrent 3 pct. af Panalpina, roser tilbuddet fra DSV, som ifølge amerikanerne giver god økonomisk mening for alle parter.* 1. februar: Panalpina fortæller i en meddelelse, at selskabet vil være førende inden for fødevarelogistik, og at det godt selv kan benytte opkøb som en vej til det mål.* 4. februar: Panalpinas største aktionær, Ernst Göhner-gruppen, oplyser, at selskabet ikke støtter tilbuddet fra DSV, men at Panalpina i stedet bør gå efter en selvstændig vækststrategi. Aktierne i både Panalpina og DSV falder.Sydbank vurderer, at trækket er et udtryk for handelstaktik - snarere end et endegyldigt "nej". Banken mener, at DSV kan forsvare at løfte sit første tilbud.DSV fortæller i en meddelelse, at selskabet fortsat nøje følger udviklingen efter afvisningen fra hovedaktionæren.En nyoprettet hjemmeside, "The Voice of Panalpina" - angiveligt oprettet af medarbejdere hos Panalpina - opfordrer ledelsen til at takke nej til tilbuddet fra DSV.* 7. februar: I årsregnskabet for 2018 fastslår DSV's topchef, Jens Bjørn Andersen, at selskabet fortsat er på opkøbsjagt. Der nævnes dog ikke noget specifikt om Panalpina i regnskabet.Det danske selskabs finansdirektør, Jens Lund, siger samme dag til Ritzau Finans, at dialogen med Panalpina fortsat kører.* 11. februar: Artisan Partners, der ejer omkring 12 pct. af aktierne i Panalpina, offentliggør et åbent brev til det schweiziske selskabs bestyrelse, hvori storaktionæren kalder forholdet mellem Panalpina og hovedaktionæren, Ernst Göhner-gruppen, for usædvanligt. Artisan kræver, at tilbuddet fra DSV bliver taget seriøst, fordi det præsenterer en åbenlys mulighed for god værdiskabelse til aktionærerne i Panalpina. Dagen efter stiger aktierne i DSV og Panalpina igen.* 13. februar: The Loadstar skriver endnu en gang, at Panalpina vil afvise tilbuddet fra DSV, hvilket får aktierne i begge selskaber til at falde. På trods af kursfaldet er værdien af tilbuddet fortsat højere, end da det blev fremsat - 180,62 schweizerfranc per aktie med aktuelle valutakurser. Det svarer til 28,1 mia. kr.Panalpina-topchef Stefan Karlen siger i interviews med flere medier, at hans selskab er klar til at foretage opkøb. Han undgår at kommentere DSV's interesse.* 14. februar: Panalpina rygtes at være på vej til at gå sammen med logistikselskabet Agility fra Kuwait.* 15. februar: Panalpina bekræfter, at der er indledende diskussioner i gang med Agility, men at DSV-tilbuddet også fortsat overvejes.DSV afviser at kommentere Panalpinas nye planer.* 31. marts: Bloomberg News kan berette, at parterne er tæt på at nå til enighed.* 1. april: DSV offentliggør, at parterne er nået til enighed om en betaling på 2,375 DSV-aktie per Panalpina-aktie, hvad der svarer til 195,8 schweizerfranc. Det giver en pris på 30,5 mia. kr./ritzau/FINANS