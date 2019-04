Milliardkøb falder på plads: DSV og Panalpina-bestyrelse enige om pris på 30,5 mia kr

Breaking news

Det danske transport- og og logistikselskab DSV køber konkurrenten Panalpina og skifter navn til DSV Panalpina. Det skriver DSV i en fondsbørsmeddelelse mandag morgen. "DSV er nået til enighed med bestyrelsen i Panalpina om betingelserne for en...

