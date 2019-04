Medie: DSV er tæt på at købe Panalpina efter forhøjet bud

Relateret indhold Tilføj søgeagent Panalpina

Transportgiganten DSV er tæt på at købe den schweiziske konkurrent Panalpina, efter at selskabet har forhøjet sit tilbud. Det skriver Bloomberg News med henvisning til kilder med indblik i sagen.



DSV bød oprindeligt 170 schweizerfranc i en kombination af aktier og kontakte pr. aktie i selskabet i januar, inden at buddet blev forhøjet til 180 schweizerfranc kontant en måned senere. Panalpina ælukkede fredag i 165,80 schweizerfranc.



Bloomberg News oplyser ikke det forhøjede tilbud, men det har ifølge mediet fundet støtte hos Panalpinas største aktionær, Ernst Goehner-gruppen, der ejer 46 pct. af aktierne, som afviste det sidste tilbud.



Ifølge kilderne er forhandlingerne stadig i gang, hvorfor de stadig kan falde til jorden. Panalpina har ikke ønsket at kommentere sagen over for Bloomberg News, ligesom DSV søndag aften ikke var tilgængelig for en kommentar.



/ritzau/FINANS