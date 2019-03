Vestas forlænger aftale med amerikansk selskab fra 10 til 20 år

Den danske vindmølleproducent Vestas har fredag aften forlænget en eksisterende serviceaftale med Novatus Energy fra oprindeligt 10 år til nu 20 år for syv vindprojekter med i alt 1043 megawatt (MW) i kapacitet.



Det fremgår af en meddelelse fra Vestas' amerikanske datterselskab, Vestas Wind Technology.



Serviceaftalen dækker en række forskellige typer af Vestas-turbiner, som er opstillet i delstaterne Main, Washington, North Dakota og Texas, og serviceaftalen gælder for hvert af projekterne fra og med driftsstart og altså nu 20 år frem.



- Vi er begejstrede over at forlænge vores samarbejde med Vestas omkring vores amerikanske vindportefølje. Vestas har spillet en nøglerolle i vores fokus på at fastholde høj tilgængelighed på vore vindprojekter på en sikker og effektiv måde, lyder det i meddelelsen fra Steve Doyon, koncernchef i Novatus Energy.



Vestas har 86 gigawatt under service, herunder 8 giagawatt bestående af turbiner fra andre producenter end Vestas selv.



Tidligere fredag annoncerede Vestas også en ordre på 100 vindturbiner med en samlet kapacitet på 220 megawatt. Ordren er lagt af en unavngiven kunde til et unavngivent projekt.



ritzau/FINANS