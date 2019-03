Pandora-bestyrelse godkender incitamentsprogram til 99 mio kr

Pandoras ledelse og andre medarbejdere står til at modtage såkaldte performance-aktier til en samlet værdi af 99 mio kr, oplyser selskabet.

Bestyrelsen i Pandora har godkendt et incitamentsprogram, hvor der udloddes performance aktier til ledelsen og andre medarbejdere. Markedsværdien for programmet er omtrent 99 mio. kr. Det oplyser Pandora i en selskabsmeddelelse fredag eftermiddag. Aktien i Pandora lukkede fredag 2,2 pct. højere i 311,60 kr. /ritzau/FINANS

