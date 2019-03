EQT kaster 354 mio kr i presset detailkæde

Den økonomisk pressede butikskæde Flying Tiger of Copenhagen har fået en hjælpende hånd fra sin ejer EQT i form af 354 mio. kr.

Butikskæden Flying Tiger of Copenhagen, der i længere tid har været ramt af store underskud og nedskrivninger, får nu hjælp fra sin ejer, den svenske kapitalfond EQT. Storaktionæren EQT har sprøjtet 354 mio. kr. i frisk kapital ind i kæden, der er kendt...

