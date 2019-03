Vestas har fået en ordre på 47 megawatt (MW) fra Douglas West Wind Farm på levering af 13 møller af typen V136-3,45 MW i South Lanarkshire i Skotland. Det er den første vindpark uden subsidier i Storbritannien, noterer Vestas i en meddelelse, og ordren indeholder en serviceaftale på ti år, hvor kunden har mulighed for at forlænge den med yderligere ti år. Idriftsættelsen af parken er planlagt til tredje kvartal af 2021. /ritzau/FINANS

