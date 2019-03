Formand og topchef støvsuger Nilfisk-aktier for knap 7 mio kr

Både bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i Nilfisk købte torsdag aktier i selskabet. Bestyrelsesformand Jens Due Andersen købte aktier for lige knap 5 mio. kr., mens administrerende direktør Hans Henrik Lund erhvervede sig aktier for rundt regnet 2 mio. kr. Det fremgår af meddelelse fra selskabet fredag eftermiddag. En aktie i Nilfisk handles fredag eftermiddag 0,8 pct. højere i 265 kr. /ritzau/FINANS

