Danske C25-bosser vilde med fransk reformvilje: "Vi føler os klart mere velkomne som udenlandsk virksomhed og arbejdsgiver end vi har gjort tidligere"

Dansk erhvervsliv glæder sig over opgøret med det rigide franske arbejdsmarked, som præsident Emmanuel Macron har sat sig for at reformere.Det var det klare budskab på den franske ambassade i København, hvor Novo Nordisk, ISS og DFDS fredag tog emnet op anført at den franske ambassadør, Caroline Ferrari."Det er ikke en hemmelighed, at det franske arbejdsmarked ikke har været specielt fleksibelt," siger adm. direktør i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen og fortsætter:"Men nu har vi f.eks. fået lov at holde interne afstemninger blandt medarbejderne om forskellige arbejdsforhold. Novo Nordisk er den første virksomhed i Frankrig, der har benyttet muligheden, og det har nu ført til, at vi har fået forlænget vores arbejdstider og gjort dem mere fleksible, hvilket er til gavn for både os og medarbejderne," siger han.Macron og administrationen viser stor interesse for at gå i dialog med erhvervslivet ifølge Novo Nordisk-topchef Lars Fruergaard Jørgensen. Foto: Marie BentzonNovo Nordisk produktionsanlæg i Chartres uden for Paris er selskabets næststørste anlæg med 1200 ansatte, der opererer 24 timer i døgnet ugen ud. Derfor er det ikke uden betydning, at det nu bliver nemmere at drive forretning i det franske.Over de seneste 15 år har selskabet investeret omkring 300 mio. euro i anlægget og eksporterer i dag til 44 lande fra Chartres.DFDS ser også, at der over de seneste år er sket et skift i attituden hos den franske arbejdsstyrke, fra selskabet åbnede afgangen fra Dover i England til Calais i Frankrig i 2012. Her oplevede rederigiganten stærk modstand fra lokale politikere, fagforeninger og medier, der frygtede, at DFDS ville udkonkurrere det franske færgeselskab Seafrance."Vi føler os klart mere velkomne som udenlandsk virksomhed og arbejdsgiver, end vi har gjort tidligere. Vi har endnu ikke oplevet helt konkrete konsekvenser af arbejdsmarkedsreformerne, men vi forventer at mærke dem snart, og mener, at det er den helt rigtige vej at gå," fortæller kommunikationschef Gert Jakobsen.Med inspiration fra den danske flexicurity-model har reformerne bl.a. til formål at gøre det lettere og mindre økonomisk risikabelt for arbejdsgiverne at afskedige medarbejdere og dermed også mere attraktivt at ansætte i tider, hvor der er brug for det. Det er særligt her, DFDS har oplevet problemer."Vi bliver nogle gange nødt til at ændre på skibsbesætningerne, men det er meget svært og dyrt at afskedige ansatte, og det tager lang tid, så vi er glade for, at de ændringer prioriteres af den franske regering," siger Gert Jacobsen.Samme udfordring har man stået med i Novo Nordisk."Der er et stort kommercielt potentiale i Frankrig, og derfor er det ekstremt vigtigt, at man kan skalere op og ned i antallet af ansatte, specielt for virksomheder som vores med en stor arbejdsstyrke i landet. Og jeg er sikker på, at har man den fleksibilitet, er man som virksomhed også villig til at investere i lokalsamfundet og uddannelse," siger Lars Fruergaard Jørgensen.Dagens talere var adm. direktør i Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen, økonomidirektør i ISS Pierre-François Riolacci og kommunikationschef i DFDS Gert Jakobsen. Foto: Marie BentzonNovo Nordisk har satset stort på uddannelse i landet ved at åbne et nyt internt læringscenter i Frankrig og startet samarbejder med universiteter, ingeniører og farmaceuter.Selskabet har 50 praktikanter og 60 lærlinge tilknyttet sin franske virksomhed og har åbnet et Innovation Lab, der skal samarbejde med studerende og startups.Den væsentlige kulturændring i Frankrigs tilgang til udenlandske selskaber kommer ikke bare til udtryk gennem reformer vedtaget ved lov, mener Lars Frugergaard Jørgensen.Den kan mærkes i præsident Emmanuel Macron og administrationens store interesse for at gå i dialog med erhvervslivet."Jeg oplever, at der bliver lyttet til os, og at man er interesseret i at forstå, hvilke udfordringer og bekymringer vi står med," siger topchefen.Ifølge tal fra Danmarks Statistik havde danske virksomheder over 450 datterselskaber med over 56.000 ansatte i Frankrig i 2017. ISS står med sine 24.000 ansatte for knapt halvdelen af disse og er den største udenlandske arbejdsgiver i Frankrig.Økonomidirektør Pierre-Francois Riolacci mener ligesom Lars Fruergaard Jørgensen, at regeringsskiftet og reformerne har rykket erhvervslivet og de franske politikere tættere på hinanden."Sammenlignet med Danmark er Frankrig jo et mere kompliceret land at være arbejdsgiver i, men man finder altid en måde at få tingene gjort på. Der kan være bump på vejen, men Frankrig står jo stadig. Vi ser en ændring i både stabilitet, fleksibilitet og simplicitet med reformerne," siger Pierre-Francois Riolacci.