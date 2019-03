Højgaard og Monberg-fusion får ikke skattekonsekvens for aktionærer

Den påtænkte fusion mellem Højgaard Holding og Monberg & Thorsen får ingen skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i de to selskaber.



Det er nu blevet bekræftet af Skattestyrelsen, fremgår det fredag af en meddelelse fra de to selskaber.



Fusionen er betinget af godkendelse af de to selskabers generalforsamlinger, og der er indkaldt til generalforsamling begge steder til afholdelse 5. april.



/ritzau/FINANS