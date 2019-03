Novo Nordisk investerer 650 millioner i fabrikken i Kalundborg

Opdateret kl. 12.21 - Novo Nordisk skal opgradere og udvide sin fabrik i Kalundborg, og derfor investerer medicinalkoncernen nu 650 mio. kr. til det formål.



Det oplyser Novo i en pressemeddelelse fredag.



Fabrikken bruges i dag til at producere medicin til behandling af sukkersyge. Med udvidelsen vil der blive mulighed for yderligere produktion af ny medicin. Udvidelsen og opgraderingen ventes at stå færdig i 2020.



"Investeringen i produktionsfaciliteterne sætter spot på Novo Nordisks ambition om fortsat at styrke tilstedeværelsen i Danmark og Kalundborg. I dag producerer Novo Nordisk omkring halvdelen af verdens insulin i Kalundborg, hvor vi har været de seneste 50 år," siger Michael Hallgreen, direktør for produktionen i Kalundborg, i meddelelsen.



Siden årtusindskiftet har Novo investeret 15 mia. kr. i Kalundborg.



