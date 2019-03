FLSmidth får ordre på 550 mio kr i Vietnam

FLSmidth har sikret sig en kontrakt i Vietnam på levering af udstyr til en ny cementproduktionslinje.



Kontrakten har en værdi på ca. 550 mio. kr. og er indgået med Xuan Tranh Cement.



FLSmidth skal stå for design og konstruktion af det nye klinker-produktionsanlæg samt levere energiøkonomisk udstyr til den samlede produktion lige fra knusning til klinkersiloen, fremgår det af en meddelelse fra FLSmidth fredag.



Ordren skal være færdigleveret ultimo 2020, og produktionslinjen får en daglig kapacitet på 12.500 tons.



Tilbage i 2015 fik FLSmidth en tilsvarende ordre på en produktionslinje fra Xuan Thanh Cement, og den har været i drift siden 2017.



"Vores samarbejde viser, at vi ved at fokusere på de samlede ejeromkostninger kan få energiøkonomisk udstyr, der reducerer kundens udledning, uden at der gås på kompromis med produktiviteten," siger Jan Kjærsgaard, som er direktør for cementdivisionen hos FLSmidth.



Hovedparten af omsætningen fra kontrakten indtægtsføres i løbet af 2020.



/ritzau/FINANS