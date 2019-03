Vestas bekræfter stor newzealandsk ordre

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Børsen Play Organisationer Vestas Wind Systems

Vestas bekræfter fredag formiddag, at selskabet skal levere vindmøller til en ny vindmøllepark i Turitea, New Zealand, efter at selskabet bag projektet, Mercury, oplyste om projektet i onsdags.



Det drejer sig om en kontrakt på 119 megawatt (MW) bestående af 33 vindmøller af typen V112-3,45 MW, oplyser Vestas.



Oveni får det danske selskab en 25-årig lang serviceaftale, AOM 5000.



Ifølge Mercury har aftalen en værdi af 256 mio. dollar, svarende til 1,7 mia. kr.



"Det estimerede projekt med en værdi på 256 mia. dollar støtter åbningen af muligheden for yderligere 750 mio. dollar af investeringer i vindenergiudvikling," sagde selskabets direktør, Fraser Whineray, i meddelelsen.



Der er planer om at opføre samlet 60 møller, hvoraf Mercury har forpligtet sig til at opføre de første 33.



Opførelsen ventes at starte i august 2019 og blive klar til drift i anden halvdel af 2020.



/ritzau/FINANS